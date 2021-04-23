Милонов предложил вернуть двуглавого орла на флаг России

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал вернуть на флаг Российской Федерации двуглавого орла. Парламентарий объяснил, что все великие страны должны иметь необычные знамена.

Милонов встретился с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаилом Амосовым в рамках общественно-политических дебатов «Слово против слова» в медиацентре «Патриот». Отвечая на вопрос оппонента, Милонов поделился впечатлениями от послания президента РФ Федеральному собранию.

«Когда вернется орел на знамя нашей страны? Я считаю, эпоха безликих полосок уже проходит. Великие страны всегда имеют знамена необычные», — заявил депутат.

Милонов счел, что президент РФ в своем послании был слишком добр к врагам страны.

«В моем понимании, президент был слишком добр к тем врагам, которые уже сейчас правят свои балы, танцуют свои сатанинские пляски на границах нашей страны», — отметил парламентарий.

В рамках дебатов Милонов и Амосов обсудили текущий политический строй в России и выяснили, есть ли в нем место либерализму и демократии. По мнению Милонова, либеральная система не имеет ничего общего с демократией, поскольку она принимает только своих за людей первого сорта.