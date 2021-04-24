Депутат ЗакСа заявил о необходимости выступать на легальных митингах

Санкт-Петербург, 24 апреля. В ходе общественно-политических дебатов «Слово против слова», которые сегодня запустил ФАН на площадке медиацентра «Патриот», депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов затронули актуальную тему последних дней — митинги.

Михаил Амосов рассказал, каким должен быть здоровый протест в России без задержаний.

«Несомненно, в последние годы в России был зажим для возможности выступать легально на митингах — это практически невозможно. Это касается не только ковидного периода. В нашем городе количество площадок, где можно рассчитывать, что вам дадут провести митинг, сокращается. Это неправильно, люди должны на легальных основаниях выходить на улицы и выдвигать свои требования. Причем не только политические партии, но и другие группы», — рассказал Михаил Амосов.

Депутат уверен, что политическим партиям необходимо тоже выступать на легальных митингах.

«Разрешите политическим партиям выступать на митингах, тогда и нелегальных акций с задержаниями будет меньше. Если зажимают легальные возможности, то люди уходят в нелегальные», — считает политик.

Ранее Виталий Милонов назвал заблокированные соцсети Трампа «ярким примером демократии». По его мнению, либеральная система не имеет ничего общего с демократией, поскольку она принимает только своих за людей первого сорта.