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Мэр-тиктокер: глава Красноярска стал героем юмористического ролика

Общество
Мэр-тиктокер: глава Красноярска стал героем юмористического ролика
admkrsk.ru  /  Prt Scr

Красноярск, 23 апреля. Администрация Красноярска выложила ироничный ролик с мэром города в TikTok.

«Работаем» — подписан ролик с Сергеем Ереминым в TikTok. На видео показали, как выглядит работа градоначальника глазами жителей и на самом деле.

В первой части, которую назвали «как мэр работает на самом деле», собраны кадры, показывающие мэра в кабинете и на строительных объектах. Вторая часть — трендовый видеофрагмент с ученым Евгением Понасенковым, не так давно ставшим звездой TikTok. Историк наслаждается ароматами сирени и гладит цветы, лежа на траве под песню «Ride It». Так, по мнению авторов видео, представляют работу главы города жители.

Мэр-тиктокер: глава Красноярска стал героем юмористического ролика
tiktok.com  / @mer_i_ya_krsk

Ролик собрал более 5000 просмотров. В аккаунте администрации города показывают также работы по благоустройству Красноярска, правила поведения на набережной, снимают ролики про сусликов и директора зоопарка, который ездит на работу на белом медведе. Сам мэр Красноярска активно пользуется Instagram, личный аккаунт в TikTok Сергей Еремин еще не создал.

Напомним, ранее в Красноярске губернатор края Александр Усс запустил подкаст «Усс на связи: Главное», выпуски которого можно слушать в его Instagram, а 8 марта Сергей Еремин поздравил женщин с помощью онлайн-квеста.  

 

красноярск мэрия tiktok
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