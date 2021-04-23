Суд избрал меру пресечения для вымогавшего деньги с сотрудников ФСИН следователя

Саратов, 23 апреля. Следователь, шантажировавший сотрудников ФСИН, заключен под стражу. Он был задержан с поличным.

Волжский районный суд арестовал на два месяца следователя одного из территориальных отделов управления СК по региону, сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемый проходит по делу о получении взятки.

По данным следствия, фигурант потребовал 1 млн рублей у четырех сотрудников ФСИН, пообещав не привлекать их к уголовной ответственности за халатность. Однако сотрудники службы исполнения наказаний обратились в региональное УФСБ, и шантажист был задержан при получении денег, писал ФАН.