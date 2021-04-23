Россия и Египет возобновляют авиасообщение. События дня

Путин продлил майские выходные для россиян

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно. Такое заявление глава государства сделал на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Именно она обратилась с просьбой продлить майские каникулы для россиян.

«Наше предложение — чтобы эти дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным, и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть», — пояснила она.

Свое предложение Попова объяснила тем, что в праздничной чехарде миграция за город может обострить ситуацию с коронавирусом. Путин с доводами согласился.

«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — пообещал российский лидер.

Ранее Минтруд анонсировал выходные с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Теперь россияне выйдут на работу только 11 мая. Однако, как заверили в Кремле, о майском локдауне речи не идет: кафе и рестораны будут работать в привычном режиме.