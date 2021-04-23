Россия и Египет возобновляют авиасообщение. События дня

Путин продлил майские выходные для россиян
Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно. Такое заявление глава государства сделал на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Именно она обратилась с просьбой продлить майские каникулы для россиян.
«Наше предложение — чтобы эти дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным, и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть», — пояснила она.
Свое предложение Попова объяснила тем, что в праздничной чехарде миграция за город может обострить ситуацию с коронавирусом. Путин с доводами согласился.
«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — пообещал российский лидер.
Ранее Минтруд анонсировал выходные с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Теперь россияне выйдут на работу только 11 мая. Однако, как заверили в Кремле, о майском локдауне речи не идет: кафе и рестораны будут работать в привычном режиме.
Россия и Египет возобновляют авиасообщение
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Москва и Каир восстанавливают полноформатное авиасообщение между странами. Окончательная договоренность была заключена после телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Туроператоры получат возможность запустить чартерные рейсы на популярные курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх через несколько недель после официального возобновления авиасообщения между государствами. Рейсы вынужденно приостановили после теракта в октябре 2015 года. Над Синайским полуостровом был взорван российский пассажирский лайнер. Спустя три года возобновились полеты в Каир.
Страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов
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Эстония высылает российского дипломата из страны в знак солидарности с Чехией. Об этом заявили в МИД республики. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уточнила, что сотрудник российского посольства занимался вопросами культуры и образования — именно теми сферами, где Москва и Таллин пока продолжают сотрудничать. Ранее о высылке наших дипломатов объявили Латвия и Литва. Страны Балтии практически скопировали решение соседей по европейском дому. Накануне с аналогичным заявлением выступила Словакия. Это реакция на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией, которая ранее объявила ряд сотрудников российского посольства персонами нон грата.