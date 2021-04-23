ВСУ выпустили по ДНР более 40 снарядов и мин за сутки

Донецк, 23 апреля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли по территории ДНР массированные удары из артиллерии и минометов, использовав свыше 40 боеприпасов в течение суток.

Об этом представителям СМИ сообщил заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«С начала текущих суток боевики выпустили четыре гранаты по Александровке, восемь мин калибром 120 миллиметров по Озеряновке, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 21 120-миллиметровую мину по поселку Шахты 6/7», — дал подробный отчет об обстрелах ВСУ Басурин.

Официальный представитель ДНР отметил, что также был нанесен удар по поселку шахты имени Гагарина шестью минами калибром 82 и 120 миллиметров.

Ранее сообщалось, что огнем подразделений ВСУ был ранен мирный житель Донецка.