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Французы встали на сторону России, которую Запад «не может поставить на колени»

Армия
Французы встали на сторону России, которую Запад «не может поставить на колени»
pexels.com

Париж, 23 апреля. Запад не может поставить Россию на колени, чем обычно и обусловлена негативная реакция соперников Москвы на ее действия, уверены жители Франции.

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу инициировал отвод войск от границ Украины, куда значительные силы ВС РФ были стянуты для проведения учений. Эта тема получила широкий резонанс в западных СМИ, так как вопрос военного присутствия России вблизи украинских рубежей сильно обеспокоил США и их союзников. К примеру, решение Москвы было рассмотрено журналистами французского издания Le Figaro, которые также напомнили, что президент РФ Владимир Путин пригласил в столицу своего украинского коллегу Владимира Зеленского для проведения переговоров на тему двусторонних отношений.

Публикация вызвала весьма обширный резонанс среди аудитории издания. Пользователи французского сегмента Сети обратили внимание на реакцию Запада на действия России, встав на сторону Москвы. По их мнению, поведение зарубежных противников РФ связано с тем, что им никак не удается поставить страну на колени.

«Западные страны склонны реагировать немного как разочарованные дети или как койот из мультфильма: сплошные неудачи, они не могут поставить Россию на колени», — заявил житель Франции в комментариях.

Некоторые французы подчеркнули, что Зеленский осознал, что ему не светит одержать победу над Россией при поддержке западных партнеров, так как они оставили его один на один с Москвой. Теперь же он вынужден пытаться выстроить диалог с РФ, однако переговоры в российской столице станут для него настоящим унижением, хоть и справедливым.

«До Зеленского, который считал, что одержал победу на поле боя при поддержке Запада, дергающего за веревочку, наконец, дошло. Он совершил небольшую прогулку, чтобы позвать на помощь, и быстро понял, что остается совсем один. Итак, он поднимает большой палец и просит Путина поговорить, что он не сделал раньше? Путин соглашается, но встреча будет проходить в Москве. Немного унизительно для Зеленского, но такова честная игра», — прокомментировал другой читатель Le Figaro.

Комментаторы также призвали государства Запада прислушаться к мнению президента России, так как он услышал своих соперников и сделал правильный шаг.

«Спасибо, господин Путин. Западным лидерам надо понимать: Путин вас услышал. Послушайте теперь и его», — высказался один из пользователей Сети о ловком маневре России у границ Украины.

Ранее политолог Ростислав Ищенко рассказал, как России удалось поставить на место Запад при помощи трюка с «украинским сценарием».

украина путин россия франция le figaro
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