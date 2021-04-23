Золотов подвел итог соревнований спецназа Росгвардии, прошедших в Краснодарском крае

Москва, 23 апреля. Директор Росгвардии Виктор Золотов присутствовал на финальном этапе соревнований ведомственного спецназа и вручил награды их победителям.

Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Генерал армии Золотов отметил большую важность деятельности Росгвардии для обеспечения национальной безопасности РФ, пожелал всем участникам соревнований здоровья, благополучия в семейной жизни и новых свершений во благо России.

Победу в соревнованиях спецназа Росгвардии, прошедших в восьмом учебном центре горной подготовки в Краснодарской области, одержала команда Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ.

Ранее сообщалось о встрече ветеранов Второй мировой войны из России, США и Франции, прошедшей под эгидой Росгвардии. Об участии представителей этой силовой структуры в поисковом сезоне "Вахты памяти – 2021" информировал сайт 360tv.ru.