Попова заявила о выходе России на «определенное плато» по коронавирусу

Москва, 23 апреля. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на данный момент являются стабильными.

На основании этого можно сделать вывод, что страна вышла на «определенное плато» по коронавирусу. Такое заявление глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала во время презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» для глав зарубежных дипмиссий в Москве.

«Осенне-зимний подъем, который мы фиксировали осенью и зимой, завершился в январе снижением, и в марте еженедельное снижение было 12-13%. Сегодня этот процент меньше, мы практически вышли на определенное плато», — отметила она.

Согласно информации, предоставленной оперштабом, российские врачи за последние сутки выявили 8840 случаев коронавируса в 84 регионах РФ. При этом в 13,4% болезнь протекала без клинических проявлений.