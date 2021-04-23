Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 17:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:06
Экономика
Эфир: Пресс-конференция по итогам РМЭФ
17:04
Происшествия
Штанга чуть не убила ребенка на спортивной площадке в Томске
17:03
Экономика
Уникальная Toyota Camry в необычном кузове найдена в России
17:02
Шоу-бизнес
Писатель Лавров подал в суд на жену артиста Полицеймако из-за укуса собаки
17:01
Общество
Советский фильм «Семнадцать мгновений весны» впервые покажут в кино
16:59
Происшествия
Суд избрал меру пресечения для вымогавшего деньги с сотрудников ФСИН следователя
16:58
Общество
Эксперты по кибербезопасности и пиару раскрыли секреты пранкеров Вована и Лексуса
16:56
Общество
Автобусы на водородном топливе могут появиться в Подмосковье
16:51
Армия
ВСУ выпустили по ДНР более 40 снарядов и мин за сутки
16:50
Происшествия
Спасатели тушат пожар в одноэтажном здании в Пушкинском районе
16:46
Армия
Французы встали на сторону России, которую Запад «не может поставить на колени»
16:45
Политика
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
16:45
Армия
Золотов подвел итог соревнований спецназа Росгвардии, прошедших в Краснодарском крае
16:43
Происшествия
Найденный у обочины дороги мальчик скончался в больнице в Москве
16:43
Общество
Медведь в национальном парке США преследовал бегуна до машины
16:40
Общество
Попова заявила о выходе России на «определенное плато» по коронавирусу
16:40
Шоу-бизнес
Асмус, Узерли и Климова блеснули шикарными платьями на открытии ММКФ
16:40
Общество
Власти Петербурга убрали незаконную парковку из Полежаевского парка
16:38
Общество
Отопительный сезон завершился в Севастополе
16:36
Армия
Леонков рассказал, какие военные планы на Европу скрывают США
Все новости

Попова заявила о выходе России на «определенное плато» по коронавирусу

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 16:51
Общество
Попова заявила о выходе России на «определенное плато» по коронавирусу
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 23 апреля. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на данный момент являются стабильными.

На основании этого можно сделать вывод, что страна вышла на «определенное плато» по коронавирусу. Такое заявление глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала во время презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» для глав зарубежных дипмиссий в Москве.

«Осенне-зимний подъем, который мы фиксировали осенью и зимой, завершился в январе снижением, и в марте еженедельное снижение было 12-13%. Сегодня этот процент меньше, мы практически вышли на определенное плато», — отметила она.

Согласно информации, предоставленной оперштабом, российские врачи за последние сутки выявили 8840 случаев коронавируса в 84 регионах РФ. При этом в 13,4% болезнь протекала без клинических проявлений.

роспотребнадзор попова коронавирус COVID-19 плато
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 152514 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 111389 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 97600 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 58780 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 50854 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / Попова заявила о выходе России на «определенное плато» по коронавирусу
Рейтинг@Mail.ru