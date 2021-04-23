Асмус, Узерли и Климова блеснули шикарными платьями на открытии ММКФ

Москва, 23 апреля. Звезды российского и зарубежного кино не упустили случая блеснуть дорогими туалетами на красной дорожке Московского кинофестиваля (ММКФ).

Накануне в Москве состоялось официальное открытие 43-го кинофестиваля. Гостей мероприятия встречал президент ММКФ Никита Михалков. Самые красивые актрисы кокетливо дефилировали перед мэтром. Они также останавливались перед папарацци с огромными объективами, позируя для фотосъемки.

Зрители обратили внимание на шикарный наряд звезды сериала «Интерны» и криминальной драмы «Текст» Кристины Асмус. Артистка выбрала для фестиваля черное платье в пол с пышной юбкой. Аккуратную грудь Асмус подчеркивало бюстье с круглыми чашечками.

В невероятном наряде предстала перед фотографами Мерьем Узерли. Турецко-немецкая актриса, ставшая известной благодаря роли Роксоланы в сериале «Великолепный век», подчеркнула идеальную фигуру бархатным платьем силуэта «рыбка» с отделкой в виде шифоновых «перьев».

Екатерина Климова отдала предпочтение классическому черному платью прямого покроя. Актриса также подчеркнула белизну своей кожи длинными черными перчатками и сделала акцент на губы.

Звезда «Дикой лиги» Олеся Судзиловская выделялась на красной дорожке. Она надела стильные бежевые брюки и золотистый топ-бюстье, а сверху набросила на плечи элегантную горжетку из искусственного меха.

Все артисты после дефиле на красной дорожке прошли в кинозал, где посмотрели фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев», открывший кинофестиваль.