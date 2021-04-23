Отопительный сезон завершился в Севастополе

Севастополь, 23 апреля. Котельные города-героя, обеспечивающие теплом многоквартирные дома, завершили свою работу, рассказал севастопольский вице-губернатор Николай Жигулин.

Среднесуточная температура воздуха в Севастополе составляет около +14 градусов. Поэтому власти города федерального значения приняли решение с 23 апреля завершить отопительный сезон. Тепло продолжат поставлять только в социальные учреждения, передает слова Жигулина пресс-служба местного правительства.

Отопительный сезон в Севастополе подошел к концу без внештатных происшествий. Тепло получали все многоквартирные дома, имеющие центральное отопление. Теперь в городе начнется плановая подготовка к будущему сезону и ремонт на источниках теплоснабжения.

В то же время Саранске было принято решение о продлении отопительного сезона. Причина решения заключается в похолодании, которое пришло в Мордовию, рассказали в городской администрации.