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Михаил Амосов заявил о важности внедрения «молодой крови» в политику

Общество
Михаил Амосов заявил о важности внедрения «молодой крови» в политику
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В ходе общественно-политических дебатов «Слово против слова», которые сегодня запустил ФАН на площадке медиацентра «Патриот», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов рассказал о стремлении внедрить молодую кровь в политику.

«Я думаю, что у нас политическая система во многом зависит от правил выборов, которая консервирует существующую политическую элиту. Я считаю, что мы должны направить силы на то, чтобы обеспечивать ротацию прежде всего в органах исполнительной власти. У нас есть губернаторы, которые по четыре-пять сроков работают, а это совершенно не нормально. Я считаю, что любой губернатор не должен работать более двух сроков», — объяснил политик.

Михаил Амосов отметил, что отсутствие молодых политиков связано и с обеспечением внутренней конкуренции в политических партиях. По его мнению, головная часть списка на выборах консервирует партийное руководство во всех политических партиях.

«Когда я входил в политику в 90-е годы — это было гораздо легче, чем сейчас, — пространство было свободно. К сожалению, нынешней молодежи сейчас труднее. Мы должны делать все, чтобы молодежи было легче входить в политику», — добавил депутат.

Ранее Виталий Милонов рассказал, кого обманывает деструктивная оппозиция. Он отметил, что молодые максималисты желают получить все и сразу.

дебаты партия яблоко слово против слова
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