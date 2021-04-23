Леонков рассказал, какие военные планы на Европу скрывают США

Москва, 23 апреля. Вашингтон разрабатывает планы по размещению в Европе ядерных ракет малой и средней дальности. Об этом сообщил военный аналитик Алексей Леонков.

Неделю назад США опубликовали доклад о выполнении соглашений и обязательств по контролю над вооружениями. В нем без каких-либо доказательств Россия обвиняется в несоблюдении соглашений. При этом Вашингтон умолчал о собственных нарушениях.

МИД РФ обвинил Соединенные Штаты в сокрытии планов по размещению ядерных вооружений в Европе, а также приближении Североатлантического альянса к российским границам.

«Ракет малой и средней дальности в Европе, по их планам, должны оснащаться ядерными боеголовками. К тому же, в США принято решение, что и крылатые ракеты морского базирования также будут нести ядерные боеголовки», — сообщил Леонков в комментарии «Народным новостям».

Военный эксперт указал, что вопрос о размещении ракет на территории европейских государств почти решен. Причем страны Европы даже не возмутились подобному сценарию, так как США смогли их убедить, что так «бесстрашнее будет жить рядом с РФ». Однако Вашингтон все еще позволяет себе эмоциональные высказывания в медийном пространстве, так как технологически Россия ушла далеко вперед от Соединенных Штатов.

Ранее США подтвердили готовность защищать Японию с помощью ядерного оружия, передает сайт 360tv.ru. При этом сами жители Японии указали на отставание Вашингтона от России и Китая в вопросе модернизации ядерного арсенала.