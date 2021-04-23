Мишустин опроверг стереотип о важности высшего образования для работы на хорошей должности

Москва, 23 апреля. Бороться с убеждением, что найти хорошую работу можно только с дипломом о высшем образовании, предложил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Бытует мнение, что нельзя занять хорошую должность при отсутствии высшего образования. Мишустин выразил мнение, что с подобным следует бороться.

«Ребята — профессионалы, кто будет заканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут», — заметил премьер-министр.

Глава Правительства РФ подчеркнул, что если человек профессионал в своей сфере, то не важно, имеет ли он диплом вуза. Он заявил об этом в ходе посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета. Мишустин также добавил, что поручит профильным ведомствам и властям Чечни проработку программы по трудоустройству молодых людей, которые идут получать дипломы колледжей.

Число бюджетных мест в высших учебных заведениях Приморья увеличится до 7635. Известно, что это на 900 мест больше, чем годом ранее, рассказали в региональном министерстве образования.