Вооруженный ножом мужчина убил сотрудницу полиции во французском Рамбуйе

Париж, 23 апреля. Правоохранители выясняют обстоятельства случившейся трагедии с работницей полиции. На женщину набросились с ножом и убили.

Злоумышленник во французском Рамбуйе напал на сотрудницу полиции и нанес ей несколько ножевых ранений, об этом сообщили местные СМИ.

В результате случившегося пострадавшую госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. Врачи боролись за спасение ее жизни, однако, по предварительным данным, от полученных травм она скончалась.

Правоохранители нейтрализовали злоумышленника. Сейчас обстоятельства случившегося уточняются.