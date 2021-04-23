Россия предложила Франции и Германии обсудить перемирие на востоке Украины

Москва, 23 апреля. Москва предложила Берлину и Парижу провести на территории Донбасса переговоры по ситуации на востоке Украины. Встреча могла бы пройти при участии официальных лиц Киева, ЛНР и ДНР.

Предложение российской стороны озвучил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в беседе с журналистами. Он выразил надежду на конструктивное и честное обсуждение проектов по реализации Минских соглашений.

Козак сказал, что указанные переговоры можно провести непосредственно в Донбассе с участием официальных представителей ЛДНР и Украины.

Ранее президент России Владимир Путин предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести встречу в Москве и обсудить двусторонние отношения Москвы и Киева.