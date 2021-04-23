Телефонные мошенники под видом полицейских выманивают у россиян данные банковских карт

Москва, 23 апреля. Злоумышленники начали звонить россиянам под видом сотрудников правоохранительных органов. В МВД РФ предупредили, что это новый вид телефонного мошенничества.

Российской журналистке позвонил человек, который представился именем реального следователя УВД по СВАО ГУ МВД Москвы. Он заявил, что получил данные от банка о попытках злоумышленников похитить деньги со счета женщины, и начал расспрашивать ее об открытии банковских карт и посещении отделений финансовых учреждений. В пресс-службе МВД предупредили, что подобные звонки поступают от мошенников.

«Злоумышленники могут представляться банковскими работниками и сообщать о проблемах со счетами, а затем, если держатель банковской карты не верит им, перезванивают уже под видом сотрудников правоохранительных органов, используя возможности интернет-сервисов подмены телефонных номеров», — рассказали в министерстве журналистам радиостанции «Говорит Москва».

Незнакомцы могут представляться именами реальных сотрудников полиции и выдавать себя за руководителей подразделений правоохранительных органов. Иногда потерпевшего начинают запугивать привлечением к уголовной ответственности. В МВД напомнили, что банки и полиция не запрашивают у граждан пароли, реквизиты карт и коды доступа.

Согласно статистике, каждый десятый звонок жителям РФ поступает от мошенников, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.