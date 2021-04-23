Российские арбитры Пустовойтова и Курочкина обслужат матчи ОИ-2020 в Токио

Токио, 23 апреля. Судьи из России Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина будут работать на летних Олимпийских играх в Японии.

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что Анастасия Пустовойтова попала в список арбитров, которые будут работать на ОИ-2020 в Токио. Россиянка обслужит матчи турнира в качестве главного судьи. Более того, в список арбитров была включена россиянка Екатерина Курочкина. Она должна выступить в качестве ассистента рефери.

Женский футбольный турнир на ОИ-2020 в Токио пройдет с 21 июля по 7 августа, мужской — с 22 июля по 7 августа. Соревнования должны были состояться летом прошлого года, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Ранее МОК официально утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимну России на ОИ-2020. Об этом рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.