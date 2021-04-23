Песков пообещал проверить инцидент с высадкой пассажиров из самолета в Чите

Москва, 23 апреля. Кремль проанализирует информацию о ситуации в аэропорту Читы, когда пассажиров рейсового самолета пересаживали ради перевозки забайкальского губернатора Александра Осипова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не осведомлен об этом инциденте. Если речь действительно идет о пересадке людей с самолета ради губернатора, то сведения следует проверить, поскольку выглядит это странно.

«Мы обязательно проверим эту информацию», — сказал спикер Кремля, отмечая, что в это трудно поверить.

Как стало известно ранее, аэропорт Шереметьево планирует открыть международный терминал в начале 2022 года.