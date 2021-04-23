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Названа дата открытия границ Болгарии для иностранных туристов

Общество
Названа дата открытия границ Болгарии для иностранных туристов
wikipedia.org  /  Infobgv / GNU Free Documentation License

София, 23 апреля. Власти Болгарии открывают границы для иностранных путешественников в мае. Соответствующее решение принял минздрав страны.

Отдых в Болгарии станет доступен иностранцам с 1 мая. Приезжающие в республику должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19. Также можно будет предоставить справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов на брифинге 23 апреля.

«В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам», — добавил он.

Для российских путешественников Болгария может стать альтернативой другим курортам. Из всех европейских стран именно там наиболее мягкий климат, считает глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

болгария границы коронавирус
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