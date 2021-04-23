Критик Сергей Соседов рассказал, кому бы подошел костюм Петуха в шоу «Маска»

Москва, 23 апреля. Зрители шоу «Маска» признали второй сезон более ярким, чем первый. Проект многих покорил оригинальным костюмами. Критик Сергей Соседов считает, что в проекте может появиться Петух.

Костюмы — одна из важнейших частей проекта «Маска». На создание ярких и эффектных образов у дизайнеров уходит около восьми месяцев. Все маски шьются в ручную, а мастера иногда прибегают к неожиданным материалам. Так, для Паука, который появился в первом сезоне, изготовили причудливые косы из натуральных волос.

Каждый из костюмов оригинален и не повторяется из сезона в сезон. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, в проекте должны появиться маски Петуха и Курицы.

«Костюм Петуха еще будет. Тем более что костюмы не повторяются, и один и тот же костюм не используется для разных артистов, — отметил эксперт.

Соседов не видит в наряде Петуха нет ничего плохого, ведь на сцену шоу уже выходили участники в масках Попугая и Орла. Критик считает, что новыми персонажами можно хорошо запутать жюри и зрителей, посадив «в Петуха девочку, а в Курицу — мальчика».

«Костюм Петуха, кстати, могут надеть на женщину, чтобы сбить с толку. Там же как все сделано интересно, там же подсказки, которые, наоборот, уводят от правильного ответа, и очень часто бывает, что намеренно певцы поют не своими голосами, как в шоу «Точь-в-точь», например», — отметил Соседов в интервью NEWS.ru.

Во втором полуфинале «Маски» вместе с постоянными участниками на сцену выйдут два новых персонажа: Мишка и Крокодил Гена. Зрители гадают, кто же выступит в этих костюмах.