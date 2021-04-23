Кто виноват в авариях на атомных объектах Ирана

11 апреля прогремел взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе. Буквально сразу американская газета The New York Times сообщила о причастности к произошедшему израильской разведки Моссад. В тот же день власти Ирана назвали событие терактом, а новостное агентство IRIB со ссылкой на источники в разведке сообщило о бегстве подозреваемого за границу. Мировые СМИ и аналитические центры сходу назвали инцидент очередным витком израильско-иранского противостояния и попыткой подорвать ядерную программу Тегерана. Однако на фоне двусторонней эскалации практически всегда за кадром остается чисто техническая сторона вопроса.
Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о проблемах иранской атомной отрасли и о том, насколько причастен Израиль к взрывам на ее объектах.
Ретроспектива
В 2015 году Иран и постоянные члены Совбеза ООН при участии Германии подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ ограничивал производство ядерного оружия и позволял Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) контролировать реализацию соглашения. В ответ с Тегерана снимались введенные в 2000-х годах иностранные санкции. Против СВПД выступил Израиль, который заподозрил иранцев в продолжении работ по созданию оружия массового поражения.
Все изменилось в 2018 году, когда произраильски настроенная американская администрация Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из сделки и повторно ввела все ранее снятые с Ирана ограничения. Спустя год в Тегеране заявили о прекращении выполнения положений СВПД и постепенном повышении уровня обогащения урана.
Летом 2020 году по всему Ирану произошла серия инцидентов на объектах инфраструктуры. 25 июня прогремел взрыв у военного комплекса Парчин под Тегераном, где, в числе прочего, проводились ядерные исследования. Авария на объекте привела к отсутствию электричества в городе Шираз на юге страны.
Reports say that the explosion happened at #Parchin military base controlled by Revolutionary Guards where #nuclear weapons are tested. #Iran #Tehranexplosion #Iranexplosion #IRGC #IranNuclearDeal #IranDeal #ParchinExplosion #nuke pic.twitter.com/7IgyPi0DuW— Rodrigue Rizk (@rizk_rodrigue) June 25, 2020
30 июня неполадки с кислородными баллонами в тегеранском госпитале стали причиной гибели 19 человек. 2 июля взрыв на сборочном предприятии центрифуг в Натанзе принес серьезный ущерб и повредил ¾ наземных построек объекта. 4 июля в городе Ахваз провинции Хузестан произошел пожар на электростанции и утечка хлора на одном из производств, от которых пострадали 70 человек. 7 и 12 июля прогремели взрывы на кислородном и нефтехимическом заводах в Бандар-э-Махшахр, а с 9 по 11 июля — в разных частях Тегерана. C 13 по 19 июля случились аварии на нефтепроводах и электростанциях в Мешхеде, Ахвазе и Исхафане. Казалось бы, такая череда идущих друг за другом событий не могла быть случайностью и гарантированно являлась следствием израильских атак.
What is happening in #Iran?— Yasaman???? (@YasamanFlower) July 5, 2020
26 Jun: #Khojir missile production facility explosion
30 Jun: #Sina_Athar clinic explosion
2 Jul: Natanz nuclear facility explosion
3 Jul: Shiraz power outage
4 Jul: Ahvaz power station firehttps://t.co/G4JZawIZYP
Без внимания осталось то, что сами по себе инциденты техногенного характера — не редкость в Иране. Например, 14 декабря прошлого года произошел пожар на металлургическом заводе в Салафчегане, а 13 февраля — взрыв колонны топливозаправщиков на границе с Афганистаном. А в марте на тегеранском фестивале огня от неосторожного обращения с пиротехникой погибли 10 и получили ранения около сотни человек.
An unidentified problem in an iron factory in #Salafchegan Industrial town near #Qom, #Iran, caused an explosion and subsequent fire.— Atlantide (@Atlantide4world) December 14, 2020
According to Mehr, two workers were killed. https://t.co/xCkywOwZzR pic.twitter.com/mUrFvMzaHq
Если в неполадках на атомных объектах израильтяне действительно выглядят заинтересованной стороной, то едва ли кому-нибудь в Тель-Авиве есть дело до грузовиков с топливом для Афганистана или пришедших на массовое мероприятие иранцев.
Отсюда возникает вопрос: а могут ли технические проблемы и человеческий фактор теоретически быть основной причиной аварий на атомных объектах Ирана?
Производственные проблемы
За годы санкций и международной изоляции иранцам удалось избежать превращение в отсталое государство и добиться некоторых успехов в развитии части отраслей промышленности. Однако Тегеран лишен доступа к современным западным технологиям и изделиям, поэтому вынужден либо закупать дешевые аналоги, либо копировать и пытаться производить своими силами. Это хоть и позволяет произвести импортозамещение определенной номенклатуры товаров, но также приводит к нескольким проблемам. Главная из них — снижение качества выпускаемой продукции.
Так, концерн SAIPA до сих пор отгружает на местный рынок копии южнокорейских и американских автомобилей, в том числе давно ушедшие с конвейера в западных странах KIA Pride. Проблемы с некачественными комплектующими и материалами становятся причиной высокого уровня ДТП: в 2015 году государство занимало третье место в мире по уровню смертности на дорогах. В том же году граждане даже запустили кампанию «No to zero cars» по бойкоту низкокачественных и загрязняющих воздух машин национального производства.
С топливом у Ирана тоже большие проблемы: хоть страна и обладает большими запасами нефти, она сталкивается с большими трудностями в производстве нефтехимической продукции. Плохой бензин становится причиной смога и проблем со здоровьем населения, а международные санкции не позволяют Тегерану обновить свои устаревшие производственные мощности.
#IranProtests— Iran News Update (@IranNewsUpdate1) April 19, 2021
Isfahan—Gas-station owners protested officials for low-quality and excessive evaporation of fuels. "Not only did these kinds of fuels break the back of gas-station owners but increased cars' consumption and air pollution," read their banners. pic.twitter.com/6iKH0adyD8
В поисках решения проблем с низким качеством продукции Иран вынужден прибегать к промышленному шпионажу. Агенты национальной разведки пытаются заполучить все — от очков ночного видения, телевизионных камер и радиальных соединителей до авиационных двигателей и истребителей. С гражданскими авиалиниями у Ирана также большие проблемы: парк самолетов устарел, а гиганты Boeing и Airbus аннулировали контракты со страной после выхода США из СВПД и возобновления санкций.
The Obama Admin also helped Boeing get a $20B to sell planes to the Iranians as part of the Iran Nuke Deal. Airbus got a similar contract from Iran. Wonder if Airbus has turned over any evidence of how that money was passed on to politicians?https://t.co/nMQ2WjqY6R— DawsonSField (@DawsonSField) February 1, 2020
Все это отлично иллюстрирует производственно-технологические сложности, с которыми сталкивается Исламская республика. Однако среди прочего атомная энергетика обладает однозначным приоритетом для руководства страны и является его гордостью. Может, этой отрасли удалось избежать проблем с низким качеством продукции и нехваткой собственных разработок? История иранской ядерной программы показывает, что это не так.
Китайский след
Впервые о постройке атомных реакторов в Иране заговорили в 70-х годах прошлого века. Развитие новой отрасли происходило при тесном сотрудничестве с Францией, США и ЮАР. Исламская революция 1979 года и начавшаяся война с Ираком нанесли удар по планам строительства собственной АЭС, а ситуация усугубилась бегством множества ученых-энергетиков из страны.
Тем не менее руководство республики не отказалось от развития ядерной энергетики. В 1987 году Тегеран заключил договор с Пакистаном о сотрудничестве в области атомных разработок, а в 1992 году — с Россией на достройку АЭС «Бушер-1». Однако главным партнером Ирана в этой отрасли стал Китай: соглашения 1985 и 1990 годов регламентировали сотрудничество в разработке урановых месторождений, оснащение лабораторий и обучение персонала. Иранцы также получили из КНР мини-реактор MNSR, две подкритические сборки и реактор нулевой мощности с тяжеловодным замедлителем. Большая часть работ проводилась на построенном еще при шахе ядерном объекте в Исхафане.
В 1991 году Исламская республика тайно импортировала из Китая 1,6 тонн урановой продукции и одну тонну гексафторида урана, в 1994 — лазер на парах меди для Тегеранского исследовательского центра. Ученые из Поднебесной помогали иранским коллегам в освоении производства циркониевых труб и других недоступных Ирану атомных технологиях.
In 1991, the International Atomic Energy Agency discovered that the CCP had exported uranium to Iran and that China and Iran had signed a secret nuclear agreement in 1990. [44] In 2002, when Iran’s uranium enrichment project was revealed, Western oil https://t.co/hJt3d3Cs4b pic.twitter.com/VzQ7GMJus2— 通天文摘 - 末劫时刻助你读懂天机 (@mp3mp4pdf) September 22, 2019
Сотрудничество между Пекином и Тегераном должно было выйти на новый уровень в 1992 году с подписанием 10-летнего соглашения о сотрудничестве с Китаем, которое включало строительство двух 300-мегаваттных атомных реакторов. Но планам не суждено было сбыться после вмешательства США: американцы уже тогда заподозрили иранцев в намерениях создать оружие массового поражения и принуждали китайские власти отказаться от сделки.
В 90-е годы Пекин был в хороших отношениях с США, поэтому согласился приостановить взаимодействие с Тегераном в ядерной энергетике. В соответствии с международными требованиями КНР создала систему экспортного контроля в области атомных технологий, что усложнило их попадание в руки третьих государств, в том числе — Ирану.
К концу активного сотрудничества с Китаем Исламская республика еще не успела в полном объеме освоить производство необходимых для ядерной программы компонентов, а также в достаточном количестве закупить комплектующие хорошего качества и подготовить высококлассных специалистов. Это прямым образом сказалось на дальнейшем развитии иранской атомной отрасли.
К чему это привело
Даже после усиления международной изоляции в 2000-х годах руководство в Тегеране решило продолжить ядерные исследования. Как и в случае с другими недоступными для страны технологиями, иранцы сделали ставку на промышленный шпионаж и нелегальные закупки. Например, в 2007 году этнический иранец Мохаммад Реза Алави пытался выкрасть в США специальное программное обеспечение для обучения персонала АЭС.
В 2009 году во Франции по запросу США был арестован Маджид Какаванд, который через малайзийскую фирму-прокладку закупил и переправил в Иран более 30 партий товаров для ракетной и ядерных программ. Но восполнить все промышленно-технологические пробелы только лишь кражей секретов невозможно, поэтому Тегеран также занимался закупками дешевых аналогов изделий и их копированием.
Так, из-за санкций страна была вынуждена самостоятельно производить углеродное волокно для своих газовых центрифуг, предназначенных для обогащения урана. Однако группа экспертов ООН заявила, что материал абсолютно не соответствует нужному уровню качества и не может применяться в изделиях подобного класса. Похожая ситуация случалась и со специальными маслами: иранцы утверждали, что им удалось на собственных мощностях воспроизвести импортные жидкости Fomblin на основе перфторированного полиэфира. На деле же выяснилось, что оно полностью было закуплено у британской компании ROCOL.
Оборот и производство используемой в ядерной промышленности продукции регулируется национальными и международными стандартами качества. Использование похожих, но не предназначенных для применения в данной отрасли изделий без соответствующего сертификата приводит к неполадкам с оборудованием и авариям на сооружениях. Это стало настоящим бичом иранской ядерной программы.
Iran: Two dead after explosion in nuclear facility near Tehran... #Iran #Nuclear #Explosion… http://t.co/XPCDDpaUyZ pic.twitter.com/HcSnMaQdaU— 3DOTNEWS (@3DOTNEWS) October 6, 2014
В Сеть попадают лишь самые громкие инциденты на объектах иранской атомной промышленности. По информации приближенных источников, за минувшие 10 лет число мелких и средних поломок исчисляются едва ли не сотнями. Причина — низкое качество используемых деталей и комплектующих: значительная их часть является примитивными копиями изделий из развитых стран, созданных на устаревшей иранской производственной базе. Срок их службы сильно ограничен из-за нарушений технологических процессов при изготовлении.
Нехватку составных частей иранцы частично компенсируют закупками приборов, механизмов и других элементов в Южной Корее и других азиатских странах. Но такая продукция чаще всего предназначена для использования в обычном машиностроении, а не ядерных реакторах или центрифугах: это приводит к несоответствию необходимым характеристикам и частому выводу из строя отдельных узлов и агрегатов. Даже в самом Иране признают большую зависимость от импорта и допускают закрытие по этой причине единственной АЭС в стране.
Узкое место
Другой важной проблемой стал огромный кадровый голод в атомной промышленности. После Исламской революции страну покинули десятки ученых: несмотря на все последующие усилия, иранцам так и не удалось полностью укомплектовать отрасль высококлассными специалистами. Санкции не позволяет Ирану подготовить необходимое число физиков-ядерщиков, которые занимались бы разработками и вели за собой всю национальную программу.
Аналогичные проблемы у Тегерана и с подготовкой персонала для обслуживания уже существующих объектов и сооружений: их просто некому и негде обучать. Сотрудничество с американскими и европейскими ядерными агентствами прекращено, а с российскими и китайскими — ограничено. Из-за этого квалификация рабочих часто не дотягивает до требуемого уровня, что приводит к поломкам и выводу из строя оборудования по причине человеческого фактора.
Iranian nuclear scientists began to be protected after an #Mossad campaign to assassinate them:— Ricardo (@airters) November 27, 2020
Ardeshir Hosseinpour (2007)
Masoud Alimohammadi (2010)
Majid Shahriari (2010)
Fereydoon Abbasi (2010)
Darioush Rezaeinejad (2011)
Mohsen Fakhrizadeh is killed in attack in #Iran pic.twitter.com/1jE66YU4Ln
Описанные проблемы прекрасно осознают геополитические соперники Исламской республики и используют их для ударов по иранской атомной отрасли. В 2007 — 2012 годах по разным причинам погибли 5 высокопоставленных иранских ученых-ядерщиков. Западные агентства связали их смерть с действиями израильской разведки Моссад.
Последний такой эпизод произошел 28 ноября прошлого года, когда в Тегеране был убит один из руководителей ядерной программы Мохсен Фахризаде. И хотя его гибель не остановит Исламскую республику в стремлении обзавестись атомной промышленностью, планы ее развития однозначно будут пересмотрены в сторону увеличения сроков.
Так кто виноват?
Безусловно, Израиль выступает против иранской ядерной программы и решительно настроен не допустить ее продолжения. Спецслужбы страны атаковали ученых-ядерщиков и причастны к части инцидентов на атомных объектах Исламской республики. Однако состояние промышленно-технологической и образовательной базы Ирана таково, что списывать все аварии на происки израильтян как минимум недальновидно.
Но сейчас наблюдается обратная картина: при появлении новости о любом возгорании или взрыве на энергетической инфраструктуре СМИ и аналитики без промедления находят в произошедшем след Моссада. Чаще всего не предпринимается никаких попыток провести анализ ситуации и всерьез рассмотреть иную версию.
Во многом из-за этого иранские граждане и политики по умолчанию возлагают вину на Израиль за любой подобный инцидент. Руководство страны оказывается в заложниках ситуации: если оно заявит о чисто технических причинах очередной аварии, то население просто обвинит их во лжи и трусости. Тегерану не остается ничего, кроме как обещать достойное возмездие израильтянам, которые могут быть даже не причастны к тому или иному эпизоду.
Именно поэтому необходимо смотреть на каждый подобный случай в Иране под разными углами и не торопиться с назначением виновных. Нагнетание обстановки в информационном пространстве может подтолкнуть Исламскую республику к резким шагам и росту эскалации между государствами, последствия которой ощутят даже за пределами региона.
Nutritur vento, vento restinguitur ignis (лат. Огонь ветром поддерживается, от ветра и гаснет).