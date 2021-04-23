ФАН приветствует решение Минюста о признании «Медузы» иностранным агентом

Редакция ФАН приветствует решение Министерства юстиции РФ о включении латвийского издания «Медуза»1 в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента на территории России.

Мы как граждане Российской Федерации считаем своим долгом защищать нашу страну от информационных атак иностранных изданий, ставящих перед собой цель дезинформировать россиян и создать хаос в информационном поле.

В связи с этим редакция Федерального агентства новостей ранее обращалась в Минюст РФ с просьбой проверить деятельность «Медузы» и сведения об иностранном финансировании издания, а также по результатам проверки принять соответствующее решение о внесении в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Антироссийские силы используют «Медузу» для пропаганды запрещенных веществ и критики антинаркотической политики РФ. В частности, латвийское издание выступает за заместительную терапию в интересах метадонового лобби и производителей опиоидов. Подробнее читайте в материале: «Медуза» защищает интересы ФАР критикой наркополитики России».

Во время пандемии коронавируса, когда в России по состоянию на январь 2021 года было зафиксировано более трех миллионов случаев заражения, смерти от вируса исчислялись десятками тысяч, а медики работали на износ, «Медуза» проводила кампанию по дискредитации вакцины «Спутник V». Привитый в ходе испытаний корреспондент иностранного издания Светлана Рейтер в течение месяца описывала побочные эффекты и ухудшение состояния здоровья после инъекции, запугивая читателей. Однако позже стало известно, что она попала в группу плацебо. Подробнее читайте в материале: «Медуза» с сентября описывала несуществующие побочные эффекты «Спутника V».

Федеральное агентство новостей /

В момент социального напряжения летом 2020 года в Республике Беларусь «Медуза» принимала активное участие в дестабилизации обстановки в Минске. При этом антироссийское СМИ поддерживало и распространяло фейки об участии РФ во внутренних делах Белоруссии. Например, «Медуза» сообщала о якобы переброске российской военной техники на территорию РБ. Подробнее читайте в материале: «МБХ», «Медуза» и «Медиазона» поддержали фейк о переброске войск РФ в Минск».

Также на средства, получаемые от OAK Foundation и SIDA (первая организация напрямую связана с миллиардером Джорджем Соросом, а вторая является шведским государственным агентством), «Медуза» продвигает русофобию, пропагандирует гомосексуализм, поддерживает и рекламирует незаконные акции и оправдывает участников запрещенных террористических организаций. Подробнее читайте в материале: «СМИ узнали, как партнеры Сороса финансируют агентство «Медуза».

ФАН считает необходимым привлекать подобные СМИ к ответственности и защищать доверчивых читателей от манипуляций информацией и откровенно недостоверных данных.

Мы продолжим наблюдать за деятельностью антироссийских и русофобских изданий для того, чтобы очищать информационное пространство от дешевых фейков за дорогие доллары и скоординированных кампаний, направленных на ослабление позиций России на международной арене и дестабилизации обстановки внутри страны.

Присоединяйтесь к ФАН и следите за спецпроектом «Рейтинг антироссийских СМИ», чтобы не дать себя обмануть.

1 СМИ-иноагент