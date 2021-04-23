«Алфавит брошек» Эльвиры Набиуллиной пополнился спиралью

Москва, 23 апреля. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию, приуроченную к повышению ключевой ставки до 5%, с брошью в виде золотого сечения.

Каждая новая брошь Эльвиры Сахипзадовны заставляет прессу и пользователей соцсетей ломать голову. Нередко казалось, что аксессуары главы Центрально банка сигнализируют россиянам о будущих глобальных и национальных потрясений.

Так, например, на пресс-конференцию незадолго до победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена Набиуллина пришла с брошью в виде морской волны. Тогда пресса и зрители решили, что таким образом глава Центробанка предупредила страну о надвигающейся «голубой волне» («blue wave») — так в Америке называют захват демократами власти в стране.

На пресс-конференацию, связанную с падением рубля, Эльвира Сахипзадовна пришла с брошкой в виде неваляшки. В выборе аксессуара зрители также углядели символический жест и уверенность в том, что национальная валюта вскоре стабилизируется.

Спираль в форме золотого сечения, новый символ «алфавита брошек» главы Центробанка — знак природного баланса и гармонии. Золотое сечение использовалась архитекторами, композиторами и художниками для построения идеально выверенных картин и написания самых значимых музыкальных произведений, таких как фуги немецкого мастера Иоганна Себастьяна Баха.

Ранее авторитетный российский стилист Александр Рогов в эфире программы «Рогов в деле» показал, какая брошь идеально подойдет любому наряду.