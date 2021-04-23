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Захарова: Запад живет в мире иллюзий, проявляя внимание к учениям ВС РФ

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 16:26
Политика
Захарова: Запад живет в мире иллюзий, проявляя внимание к учениям ВС РФ
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 23 апреля. МИД РФ считает неуместным повышенное внимание западных стран к учебной подготовке Вооруженных сил России на собственной территории.

Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова

«Наши западные партнеры преисполнены фантазий… они видят то, чего нет, и не видят то, что есть. Это удивительная способность — жить в мире иллюзий», — отметила Захарова.

По ее словам, коллективный Запад не отдает себе отчета в происходящих событиях, потому что каждая страна имеет полное и суверенное право проводить военные маневры, и Россия в данном смысле ничем не отличается от других государств.

Ранее Захарова прокомментировала ответ российского МИД на враждебные действия официальной Праги.

захарова мид запад
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