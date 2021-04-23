В NASA допустили эксплуатацию МКС после 2028 года

, 23 апреля. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) считают возможным использование МКС еще долгие годы.

Об этом сказано в официальном комментарии NASA, опубликованном в авторитетном британском издании Financial Тimes. Американские представители отметили, что эксплуатация МКС до 2028 года уже имеет их одобрение.

«Проведенный нами анализ не выявил причин, которые помешали бы в случае необходимости продлить этот срок, продолжив эксплуатацию станции и после 2028 года», — подчеркнули в NASA.

Ранее сообщалось об успешном запуске американского космического корабля Crew Dragon-2 к МКС. О желании нового руководства NASA использовать Международную космическую станцию как можно дольше информировал сайт 360tv.ru.