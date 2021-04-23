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Слуцкий поддержал решение о пожизненном отстранении арбитра Вилкова

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 16:30
Спорт
Слуцкий поддержал решение о пожизненном отстранении арбитра Вилкова
vk.com  /  ФК РУБИН

Казань, 23 апреля. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал пожизненную дисквалификацию судьи Михаила Вилкова.

Леонид Слуцкий выразил восхищение решением главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца отстранить от работы Михаила Вилкова. Об этом наставник «Рубина» рассказал в эфире телеканала «Татарстан-24».

«Я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис». Покупаю билеты на все его премьеры на десять лет вперед. Видно, что человек понимает суть проблемы», — отметил Слуцкий.

Тренер «Рубина» подчеркнул, что после введения системы VAR в Европе количество показываемых арбитрами предупреждений осталось прежним, в то время как в России ситуация значительно изменилась. Слуцкий полагает, что работа многих судей из РФ оставляет желать лучшего.

Ранее российский арбитр Сергей Лапочкин был отстранен от любой футбольной деятельности на 90 дней. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Слуцкий дисквалификация отстранение рпл вилков
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