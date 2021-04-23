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Грим в шоу «Точь-в-точь» изуродовал кожу на лице Алены Свиридовой

Шоу-бизнес
Грим в шоу «Точь-в-точь» изуродовал кожу на лице Алены Свиридовой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 23 апреля. Известная певица и телеведущая Алена Свиридова призналась, что участие в шоу «Точь-в-точь» дается ей с трудом. Из-за пластического грима у нее начались серьезные проблемы с кожей.

Зрители и строгое жюри считают Алену Свиридову одной из самых ярких участниц нового сезона шоу «Точь-в-точь». Певица с успехом воплотила на сцене образы рок-звезды Эми Уайнхаус, шотландской артистки Энни Леннокс и даже Эдуарда Хиля. Для удачного перевоплощения очень важна работа гримеров. Мастера с помощью специальных средств могут изменить внешность участников до неузнаваемости.

По словам Алены Свиридовой, из-за пластического грима у нее начались серьезные проблемы с кожей лица. После многочасовых репетиций, а потом и выступлений, лицо певицы в буквальном смысле оказалось изуродовано. Звезда даже обратилась за помощью к косметологам, потому что не смогла справиться с проблемами сама.

«Конечно, непросто находиться целый день в пластическом гриме. После того как мы отсняли несколько первых выпусков, без слез на мое лицо невозможно было смотреть. Оно было весьма потрепанным, пришлось восстанавливать кожу. <...> Вспомните историю про «золотого мальчика», у которого вся кожа была закрыта. Так и в «Точь-в-точь» все приклеено: только глаза одни дышат. Поэтому чисто физически нам всем тяжело», — призналась Свиридова в интервью «Собеседнику».

В очередном выпуске программы Алена Свиридова примерила образ яркой и эпатажной певицы Жанны Агузаровой. Она исполнила один из главных ее хитов — «Чудесная страна». Номер Свиридовой вызвал ностальгические воспоминания у юмориста Максима Галкина, который является одним из судей проекта.

свиридова певица красота внешность точь-в-точь
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