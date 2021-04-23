Эксперты по кибербезопасности и пиару раскрыли секреты пранкеров Вована и Лексуса

22 апреля стало известно о розыгрыше пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), которые связались с председателями комитетов по иностранным делам парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, а также с британским политиком Томом Тугендхатом и, используя дипфейк, выдали себя за соратника Алексея Навального — Леонида Волкова. Это далеко не первый случай, когда западные политики покупаются на уловки пранкеров.

Эксперты рассказали ФАН, как технология дипфейка позволяет «перевоплотиться» в другого человека, а также объяснили удивительную доверчивость западных политиков.

О беседе российских пранкеров с прибалтийскими и британским парламентариями от лица Волкова рассказал сам менеджер проектов ФБК (признан иноагентом в РФ) на своей странице Facebook. Председатель латвийской комиссии по иностранным делам Рихард Колс подтвердил эту информацию и сообщил, что пранкеры написали ему от лица Волкова 16 марта. Они попросили обсудить в сейме Латвии ситуацию с осужденным мошенником Алексеем Навальным и «политзаключенными» в России.

В результате разговор был назначен на 23 марта. В указанное время парламентарии через Zoom созвонились с «Волковым» и поговорили с ним.

Рихард Колс отметил, что отличить дипфейк от реального представителя Навального через видеосвязь оказалось невозможным. По словам политика, единственное, что его смутило в онлайн-встрече, — то, что она была короткой.

Обман раскрылся после того, как 21 апреля латвийский телеканал LTV опубликовал интервью с «Леонидом Волковым» — пранкеры сообщили, что штабы Навального возглавит российский журналист Юрий Дудь. После этого сотрудник ФБК отправил латвийскому СМИ письмо, указав, что пранкеры ранее уже действовали от его лица. В итоге канал удалил запись интервью и принес извинения. Рихард Колс предположил, что контакты пранкеров, представившихся Волковым, могли быть переданы телеканалу через пресс-службу сейма Латвии.

facebook.com / Леонид Волков

Программист, хакер, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин предположил, что Вован и Лексус не обошлись без сторонней помощи, используя технологию дипфейк в реальном времени.

«Скорее всего, программист-помощник сидел рядом с ними, — выразил мнение специалист по кибербезопасности. — Поддержка данной технологии третьим лицом, которое имеет более высокую квалификацию в IT-отрасли, необходима. В любом случае, он должен наблюдать и реализовывать это. Либо же Вован и Лексус вдвоем сидели: один пранковал, а другой использовал данную технологию».

Программист затруднился объяснить, как именно пранкеры смогли применить дипфейк в формате Zoom. Он уточнил, что для этого было бы необходимо оперировать слишком большим количеством профессиональных терминов. Он пояснил, что дипфейки в режиме онлайн реализуемы для программистов начального и среднего уровня.

В заключение эксперт отметил, что технология дипфейк будет использоваться для мошеннических схем через 10-15 лет.

В свою очередь, король черного пиара Антон Вуйма объяснил, почему западные политики раз за разом ведутся на розыгрыши российских пранкеров.

«Это происходит из-за того, что западные политики очень закрытые, их телефоны недоступны для широкой общественности, — подчеркнул Вуйма. — Следовательно, позвонить на закрытый номер политика может только лицо, которое по протоколу имеет доступ к этому телефону, которое где-то его добыло и договорилось в правильной форме с секретарем этого человека. То есть были сказаны правильные вещи, после чего секретарь поняла, что действительно звонит реальный политик».

ТАСС / Александр Щербак

Специалист по пиару добавил, что для пранков уровня Вована и Лексуса нужно быть очень информированным человеком.

«Нужно знать закрытые телефоны политиков, схему работы канцелярий, секретарей этих государственных деятелей, — пояснил Антон Вуйма. — Видимо, Вован и Лексус очень хорошо проинформированы по внутренним протоколам западных политиков, по схемам взаимодействия между различными комитетами».

Вован и Лексус регулярно от чужого имени разыгрывают представителей западных политических и общественных организаций. Среди их жертв — представители Amnesty International, президент Польши Анджей Дуда, принц Гарри, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Ранее Лексус и Вован связались с сенатором США Беном Кардином. Они провели с ним беседу от имени главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ от Украины Александра Мережко и обсудили с американским политиком тему расизма в королевской семье Великобритании. Пранкеры настаивали на введении мер в отношении Елизаветы II из-за интервью Меган Маркл, предположив, что у королевы есть «рабы из колоний».