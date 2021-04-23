Аналитики назвали факторы укрепления рубля и роста цен на нефть

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 23 апреля. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Аналитики заявили, что ситуация на рынке нефти остается стабильной. Со вчерашнего дня ее стоимость растет. В пятницу, 23 апреля, черное золото торгуется на уровне 66 долларов за баррель. Позитивные факторы влияют на рынок сильнее, однако и негатива тоже достаточно.

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Среди негативных факторов эксперты назвали рост числа заражений в Индии, а также законопроект в рамках антитрастового законодательства США, который позволяет судам США рассматривать иски против картельных соглашений. Глава ОПЕК заявил, что, если законопроект будет принят, теоретически страны ОПЕК могут столкнуться со штрафами и чуть ли не с арестом активов. ОПЕК проведет 28 апреля полноценную встречу министров, что свидетельствует о тревожных настроениях в организации.

Пока на ценах на нефть это никак не отражается, спрос так или иначе восстанавливается, отметили экономисты. Позитивные новости, влияющие на рынок нефти, приходят из Китая и Франции. Париж снимает некоторые карантинные ограничения. Аналитики считают, что по мере выхода из пандемии спрос на нефть будет расти.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

Экономисты обратили внимание, что накануне рубль укрепился с 76,3 до 75,3. В пятницу российская валюта продолжает укрепляться, торгуется чуть выше отметки 75.

На курс рубля повлиял приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу об окончании учений у российских границ и возвращения войск в места дислокации. Эта ситуация демонстрирует, как геополитика влияет на курс рубля.

«Возможно, что рубль сегодня попробует преодолеть отметку 75 и перейти в диапазон 74», — заявили эксперты.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

В пятницу, 23 апреля, золото в моменте торгуется 1783–1784 долларов за унцию. Накануне оно попыталось пробить отметку в 1800 долларов, но затем стало корректироваться.

Эксперты отметили, что накануне доллар резко вырос, а евро скорректировался. Однако уже в пятницу курс доллара вернулся к прежним позициям, а евро снова растет. Аналитики ожидают дальнейшего ослабления доллара.

«На пути золота к 1800 и выше все время встречаются какие-то препятствия. Но золото должно перейти в диапазон 1800–1820», — добавили экономисты.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по российской экономике. Регулятор ожидает роста экономики РФ в 2021 году на 3,8% ВВП.