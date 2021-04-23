Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 17:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Экономика
Уникальная Toyota Camry в необычном кузове найдена в России
17:02
Шоу-бизнес
Писатель Лавров подал в суд на жену артиста Полицеймако из-за укуса собаки
17:01
Общество
Советский фильм «Семнадцать мгновений весны» впервые покажут в кино
16:59
Происшествия
Суд избрал меру пресечения для вымогавшего деньги с сотрудников ФСИН следователя
16:58
Общество
Эксперты по кибербезопасности и пиару раскрыли секреты пранкеров Вована и Лексуса
16:56
Общество
Автобусы на водородном топливе могут появиться в Подмосковье
16:51
Армия
ВСУ выпустили по ДНР более 40 снарядов и мин за сутки
16:50
Происшествия
Спасатели тушат пожар в одноэтажном здании в Пушкинском районе
16:46
Армия
Французы встали на сторону России, которую Запад «не может поставить на колени»
16:45
Политика
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
16:45
Армия
Золотов подвел итог соревнований спецназа Росгвардии, прошедших в Краснодарском крае
16:43
Происшествия
Найденный у обочины дороги мальчик скончался в больнице в Москве
16:43
Общество
Медведь в национальном парке США преследовал бегуна до машины
16:40
Общество
Попова заявила о выходе России на «определенное плато» по коронавирусу
16:40
Шоу-бизнес
Асмус, Узерли и Климова блеснули шикарными платьями на открытии ММКФ
16:40
Общество
Власти Петербурга убрали незаконную парковку из Полежаевского парка
16:38
Общество
Отопительный сезон завершился в Севастополе
16:36
Армия
Леонков рассказал, какие военные планы на Европу скрывают США
16:33
Общество
Мишустин опроверг стереотип о важности высшего образования для работы на хорошей должности
16:32
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина убил сотрудницу полиции во французском Рамбуйе
Все новости

Из-за длительных майских выходных школы изменят календарный график

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 16:36
Общество
Из-за длительных майских выходных школы изменят календарный график
citymurmansk.ru

Москва, 23 апреля. Школы внесут изменения в календарный график после объявления 4-7 мая нерабочими днями, сообщили в Минпросвещения России.

Президент РФ Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными, поддержав предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она объяснила, что принятие такого решения необходимо для борьбы с коронавирусом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее уточнил, что майские выходные продлятся десять дней, с 1 по 10 число включительно. Таким образом, к работе россиянам предстоит вернуться во вторник, 11 мая. Представитель Кремля также заверил, что о введении локдауна на период отдыха речи не идет.

школа майские праздники минпросвещения рф
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 152514 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 111389 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 97600 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 58780 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 50854 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / Из-за длительных майских выходных школы изменят календарный график
Рейтинг@Mail.ru