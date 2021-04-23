Из-за длительных майских выходных школы изменят календарный график

Москва, 23 апреля. Школы внесут изменения в календарный график после объявления 4-7 мая нерабочими днями, сообщили в Минпросвещения России.

Президент РФ Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными, поддержав предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она объяснила, что принятие такого решения необходимо для борьбы с коронавирусом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее уточнил, что майские выходные продлятся десять дней, с 1 по 10 число включительно. Таким образом, к работе россиянам предстоит вернуться во вторник, 11 мая. Представитель Кремля также заверил, что о введении локдауна на период отдыха речи не идет.