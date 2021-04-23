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Телеведущий Дмитрий Дибров озвучил свои главные страхи

Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Дибров озвучил свои главные страхи
пресс-служба первого канала

Москва, 23 апреля. Известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров стал гостем YouTube-шоу Ирины Безруковой «Начало», в эфире которого рассказал чего боится.

В беседе с Безруковой Дибров признался, что проблемы со здоровьем заставили его задуматься о детях. Он пожаловался, что после перенесенного в прошлом году инсульта не мог нормально говорить.

«Благодаря инсульту и последующему воздержанию, отказу от всего — курения, алкоголя, я кое-что понял. Перестал есть жирное, как мне рекомендовала Елена Малышева, по утрам только каша. А мне-то казалось, что я бык, сильный. Ну вот вам и бык», — посетовал телеведущий.

Но не только болезнь и немощность являются главными страхами Диброва. Он по-настоящему переживает за будущее своих сыновей.

«Я за детей боюсь — своих, чужих. Сейчас, правда, на телевидении много благотворительных программ, но все равно. Боюсь, что что-то пойдет не так, случится нехорошее с моими детьми. Я буду совершенно обескуражен, не буду знать, что делать», — добавил журналист.

Среди прочего звезда ТВ также назвал страх, связанный с распространением наркотиков среди молодежи. Он с сожалением заметил, что даже в достойных семьях с хорошим достатком у наследников проявляются склонности к алкоголю или запрещенным препаратам.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров написал книгу о работе на телевидении «Раб лампы», издание поступит в продажу в мае.

дети болезнь дибров
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