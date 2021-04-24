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Евгений Сатановский: Турция потеряла сотни миллионов долларов из-за F-35

Политика
Евгений Сатановский: Турция потеряла сотни миллионов долларов из-за F-35
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Исключение Турции из программы производства новейших американских истребителей было закономерным шагом. Такое мнение высказал в беседе с ФАН президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал новость о том, что США официально уведомили Турцию об исключении страны из программы производства истребителей F-35.

«Учитывая, что у [Реджепа ТайипаЭрдогана достаточно плохие личные отношения практически со всеми политиками в мире, в том числе с американскими президентами — как минимум последними тремя, так чего еще можно было ожидать?» — заметил политолог.

Сатановский отметил, что для приобретения Анкарой российских систем ПВО С-400, ставших основной причиной нынешнего шага Вашингтона, были веские причины.

«Он (Эрдоган. — Прим. ФАН) человек импульсивный. Исходит из того, что он хочет в данный момент. Он же не ради нас купил наши системы ПВО. Ему долго-долго морочили голову с системами Patriot. В какой-то момент он, обозлившись, договорился с китайцами, что покупает их комплексы. Тут его заверили, что Турция все-таки получит Patriot. Он разорвал договор с Китаем. Теперь Пекин ему больше ничего не поставит. В этот момент он принял решение взять С-400», — пояснил собеседник ФАН.

Евгений Сатановский: Турция потеряла сотни миллионов долларов из-за F-35
pixabay.com  / 

Он отметил, что, даже несмотря на дурную славу и вечные недоработки, новейший истребитель уже смог нанести Анкаре немало вреда.

«На нем Турция уже потеряла сотни миллионов долларов, а то, что из себя представляет этот самолет, — это отдельная тема. К нему очень много вопросов», — подытожил Евгений Сатановский.

Ранее генерал ВВС США раскритиковал американские истребители F-35А.

турция f-35 сатановский
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