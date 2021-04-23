Начальник отдела «Росатома» стал жертвой махинации со съемным жильем под Мурманском

Мурманск, 23 апреля. Руководитель одного из отделов государственной корпорации «Росатом» пожаловался в полицию на мошенников, по вине которых он лишился 4 тыс. рублей.

По данным следствия, потерпевший планировал поехать в отпуск из Петербурга в город Кировск Мурманской области в конце февраля и искал на одной из интернет-площадок предложения посуточной сдачи квартир. Ему приглянулся вариант стоимостью 20 тыс. рублей за пять суток.

Гражданин связался с хозяевами и отправил им предоплату в размере 4 тыс. рублей. Однако за день до прибытия в Кировск арендодатели перестали выходить на связь. Жилое помещение так и не было предоставлено съемщику, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее ФАН писал о мошеннике, который сдал в металлолом «купленный» у саранского пенсионера автомобиль.