«Уникальный» Дуке: социологи сообщили, что рейтинг президента Колумбии падает

Богота, 23 апреля. Рейтинг президента Колумбии Ивана Дуке упал до минимальной отметки за все его время у власти. Об этом сообщила компания Invamer в своем апрельском исследовании общественного мнения.

Опрошенные рассказали исследователям, за кого собираются голосовать на предстоящих 2 2022 году президентских выборах, своем отношении к правительству, государственным институтам и проблемам, которые тревожат колумбийцев.

Рейтинг действующего президента Колумбии упал до минимума с ноября 2018 года и составляет 33,1%. При этом антирейтинг, то есть доля опрошенных, категорических не одобряющих Дуке, выросла до 63,2%.

В августе 2020 года рейтинг Дуке по версии Invamer превышал 48%. Первые успешные меры, принятые для борьбы с пандемией коронавируса, позволили главе государства поддержать свою популярность на фоне растущих уровней безработицы, высокого уровня преступности и кризиса с наплывом венесуэльских мигрантов.

Федеральное агентство новостей /

При этом наиболее разочарованы Дуке в столице Боготе — его антирейтинг достигает здесь 81,9%. Больше всего разочарованных среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет — и большинство не считает, что ситуация в стране может выправиться. Лишь 18,6% колумбийцев верят в то, что страна идет правильным путем.

За два с половиной года президент Колумбии смог потерять популярность во всех возрастных группах, социальных классах и политических лагерях, отмечает автор Colombia Reports. Это делает ультраправого президента Колумбии по-своему уникальным — среди людей, поддерживающих правые взгляды, его рейтинг неодобрения достигает 50%.

Низкую популярность Ивана Дуке Маркеса обуславливают прежде всего такие факторы, как коррупция, о которой заявили 27,4% респондентов, безработица (13,8%), отсутствие безопасности из-за преступности (9,4%), коронавируса (9,1%) и состояния экономики (7,6%). Кроме того, на рейтинг президента Колумбии повлияли скандалы вокруг борьбы с терроризмом — гибель детей в результате авиаудара по базе FARC, конфликт в венесуэльском штате Апуре, куда проникли отряды колумбийских боевиков, и причастность колумбийских военных к операции «Гидеон».