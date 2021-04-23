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Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 16:21
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Политика
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
kremlin.ru  /  Пресс-служба президента Российской Федерации

Токио, 23 апреля. Китайский лидер Си Цзиньпин был шокирован тем фактом, что президент США Джо Байден пригласил своего российского коллегу Владимира Путина на личную встречу.

Телефонные переговоры между Байденом и Путиным прошли 13 апреля текущего года. Американец предложил главе российского государства лично встретиться в ближайшие месяцы.

Японское издание Nikkei Asian отметило, что эта новость шокировала главу КНР. Си Цзиньпин знает Джо Байдена более десяти лет, однако предложений о личной встрече ему не поступало. Руководителя Китая также поразил тот факт, что президент США обозначил четкие временные рамки для проведения переговоров с Путиным.

Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Федеральное агентство новостей  / 

Согласно полученным данным, встреча руководителей России и США может пройти в июне. Это очень неудобное время для Си Цзиньпина, поскольку 1 июля пройдет празднование 100-летия Коммунистической партии Китая.

Эксперты из КНР сделали выводы, что Белый дом преследует определенную цель на переговорах с Владимиром Путиным. Американский лидер намерен сгладить проблемы США на международном уровне, чтобы иметь возможность полноценно включиться в противостояние с Пекином.

Как стало известно ранее, Пентагон рассекретил результаты военных игр, которые прошли в виртуальном формате. Организаторы смоделировали конфликт между США и КНР на Тайване.

сша китай байден
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