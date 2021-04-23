Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина

Токио, 23 апреля. Китайский лидер Си Цзиньпин был шокирован тем фактом, что президент США Джо Байден пригласил своего российского коллегу Владимира Путина на личную встречу.

Телефонные переговоры между Байденом и Путиным прошли 13 апреля текущего года. Американец предложил главе российского государства лично встретиться в ближайшие месяцы.

Японское издание Nikkei Asian отметило, что эта новость шокировала главу КНР. Си Цзиньпин знает Джо Байдена более десяти лет, однако предложений о личной встрече ему не поступало. Руководителя Китая также поразил тот факт, что президент США обозначил четкие временные рамки для проведения переговоров с Путиным.

Федеральное агентство новостей /

Согласно полученным данным, встреча руководителей России и США может пройти в июне. Это очень неудобное время для Си Цзиньпина, поскольку 1 июля пройдет празднование 100-летия Коммунистической партии Китая.

Эксперты из КНР сделали выводы, что Белый дом преследует определенную цель на переговорах с Владимиром Путиным. Американский лидер намерен сгладить проблемы США на международном уровне, чтобы иметь возможность полноценно включиться в противостояние с Пекином.

Как стало известно ранее, Пентагон рассекретил результаты военных игр, которые прошли в виртуальном формате. Организаторы смоделировали конфликт между США и КНР на Тайване.