Конгресс требует конкретики: изменилась ли с приходом Байдена политика США в Йемене

После смены американской администрации новый президент Джо Байден выразил твердое намерение прекратить войну в Йемене. По словам представителей правительства, ради достижения этой цели Вашингтон готов пересмотреть вопросы взаимодействия с государствами-участниками конфликта. Однако как оказалось, новые американские чиновники даже не знают, насколько сильно армия США вовлечена в эту войну.

Посланник администрации Байдена по Йемену Тим Лендеркинг на прошедших в конгрессе слушаниях по вопросам гражданской войны в ближневосточном государстве признал, что он недостаточно осведомлен о настоящем положении дел.

US special envoy for Yemen Timothy Lenderking testified before Congress today on several issues regarding the war in Yemen https://t.co/LMu1qGcmtl via @Adam_Lucente — Al-Monitor (@AlMonitor) April 21, 2021

Какой новое американское руководство видит йеменскую политику, и чем Белый дом объясняет свои действия в регионе — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Спецпредставитель не в курсе

По словам Лендеркинга, единственная информация о вовлеченности США в конфликт, которой он обладает, касается прекращения поддержки наступательных операций Саудовской Аравии в Йемене. Заявления Джо Байдена об этом, впрочем, уже на протяжении нескольких месяцев приводятся в открытой прессе.

«Я не полностью вхожу в это информационное поле, конгрессмен, поэтому я действительно не могу говорить об этом», — сказал Лендеркинг в ответ на вопрос представителя Демократической партии Теда Лью о вовлечении Пентагона в йеменские операции саудитов.

Спецпредставитель подчеркнул, что американская сторона безусловно должна убедиться, что Саудовская Аравия сможет защитить себя в случае необходимости.

Don’t Ignore the Ongoing Crisis in Yemen: Congress is scrutinizing President Joe Biden’s policy on Yemen this week, with House and Senate subcommittees hosting hearings on the crisis in the Arab state. During Wednesday’s House hearing, Tim Lenderking,… https://t.co/b1Lj6RRYV2 — Our Revolution Kansas (@OurRevKansas) April 22, 2021

При этом Лендеркинг сообщил, что настоящее время он более концентрируется на политическом урегулировании и достижении соглашения о прекращении огня в Йемене.

«Я знаю, что между США и Саудовской Аравией существуют прочные отношения — как это было на протяжении десятилетий — по вопросам безопасности, но мне придется обратиться к министерству обороны за подробностями тех вопросов, которые, как я думаю, вы поднимаете», — заявил он.

Вашингтон меняет политику

После первых заявлений Байдена об изменении йеменской политики Вашингтона американские законодатели положительно оценили настрой на прекращение затянувшейся войны.

Тем не менее какие конкретно действия все это подразумевает, они до сих пор так и не поняли. За соответствующими разъяснениями обстановки конгрессмены обратились лично к президенту: в начале года 41 парламентарий подписал коллективное письмо американскому лидеру с призывом огласить подробности нового плана. Ответа они так и не получили.

More than two months after President Joe Biden announced that he would end “all American support for offensive operations in the war in Yemen, including relevant arms sales,” his administration has yet to detail what forms of support the U.S. has cut off. https://t.co/jfVMMoLp2i — The Intercept (@theintercept) April 16, 2021

Еще в период президентской гонки Байден выступал с осуждением политики Эр-Рияда и присоединился к своим коллегам по Демократической партии, призывающими пересмотреть отношения с саудитами.

Несмотря на это, на слушаниях в конгрессе 21 апреля 2021 года спецпосланник США по Йемену сказал, что Саудовская Аравия и ОАЭ являются «партнерами» Вашингтона, а Иран — врагом, разжигающим войну в Йемене посредством поддержки хуситского движения «Ансар Аллах».

«Если хуситы хотят продолжать отношения с таким террористическим государством, как Иран, то это будет крайне плохо сказываться на перспективах мира и безопасности в Йемене», — сказал Лендеркинг законодателям.

Таким образом, позиция Вашингтона в этом вопросе фактически совпадает с курсом политики предыдущей администрации, возглавляемой Дональдом Трампом.

Разлад с саудитами?

В начале 2021 года был опубликован доклад американской разведки, в котором описывается предположение о вовлеченности наследного принца Мухаммада бин Салмана в убийство журналиста Джамаля Хашогги. Член саудовского королевского семейства там фигурирует в качестве «заказчика» ликвидации оппозиционного работника СМИ.

Несмотря на предложения от некоторых политиков о введении санкций против принца, Байден отказался согласовывать против него какие бы то ни было ограничения. Ограничения коснулись только некоторых саудовских чиновников.

Федеральное агентство новостей /

Самым показательным шагом США после смены руководства была заморозка сделки по продаже военных самолетов и высокоточных управляемых ракет Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам. Именно этот шаг и сопровождали заявления о том, что Вашингтон более не будет помогать странам, являющимся стороной конфликта в Йемене.

Сделки о продаже наступательных вооружений странам Персидского залива экс-президент Дональд Трамп подписал в последние часы своей работы на посту главы государства. Они стали поощряющим шагом США в адрес стран, согласившихся на нормализацию отношений с Израилем.

Джо Байден же решил начать свою работу с отмены «наследия» своего предшественника и приостановил продажу оружия странам Персидского залива.

‘Biden to Finally Stop Support for Saudi War Crimes in Yemen’ Let’s hold him to this. A move like this from the US will end the war in Yemen! https://t.co/zT12EJYpge — Andrew Feinstein (@andrewfeinstein) January 26, 2021

Тем не менее после небольшой паузы было достигнуто новое соглашение о продаже истребителей F-35 в ОАЭ. Однако нельзя не учесть того факта, что Абу-Даби является главным союзником саудитов по коалиции, воюющей с йеменскими хуситами.

Федеральное агентство новостей /

Эр-Рияд также не останется без новой военной продукции из США. Только вместо наступательного вооружения ему будет предоставлено оборонительное, которое в результате может стать эффективным подспорьем в защите территорий Саудовской Аравии от вражеских атак. Вот только не исключено, что после оснащения армии современными американскими технологиями, саудиты не перебросят их поближе к йеменскому фронту, что поможет эффективнее вести наступление на позиции местных повстанцев.

Pentagon press secretary John Kirby calls on Iran-backed #Houthi militia to stop its attacks on Saudi Arabia and work toward achieving a political solution to the Yemen crisis @PentagonPresSec https://t.co/qmeUidPcd9 pic.twitter.com/tCTXK5xgdD — Arab News Japan (@ArabNewsjp) April 3, 2021

При этом Вашингтон продолжает говорить о стратегическом партнерстве с Эр-Риядом и расценивает его как альтернативу размещению своих войск на Ближнем Востоке.

Федеральное агентство новостей /

Блокада коалиции

Пока новая политика США совсем не улучшила ситуации в Йемене. По данным ООН, в стране сейчас все еще сохраняется самый серьезный в мире гуманитарный кризис, а продолжающаяся война уже унесла жизни свыше 230 тысяч человек.

Американский спецпредставитель по Йемену рассказал конгрессу, что последствия блокады, организованной саудовской коалицией, не так уж и велики. Тим Лендеркинг отметил, что Эр-Рияд и Вашингтон вместе работают над обеспечением стабильного потока товаров и гуманитарной помощи в объятый гражданской войной регион.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, проход кораблей с продовольствием и другими товарами все так же затрудняется саудитами и их союзниками.

Данные ООН показывают, что в феврале этого года в страну не было допущено ни одного корабля с топливом, а в марте — доставлено только 38 309 тонн. И это при условии, что в ноябре минувшего 2020 года (до усиления блокады), йеменцы получили 164,6 тысячи тонн.

«Эта острая нехватка топлива угрожает доступности чистой воды и электроснабжения. Медицинские учреждения, которые полагаются на топливо для генераторов, остаются без электричества», — говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН.

Повышение цен на этот ресурс логично становится причиной подорожания продовольствия в стране, где свыше 16 миллионов граждан находятся на грани выживания.

Yemen is not starving, it is being starved. The US-backed Saudi blockade is pushing Yemen toward a major famine & threatening the lives of 400,000 children. I urge @POTUS to call on Saudi Arabia to lift the blockade as a humanitarian act. #YemenCantWait https://t.co/xzIS8jBVOW — Rep. Barbara Lee (@RepBarbaraLee) April 19, 2021

Это отмечали и в Конгрессе США, направляя в адрес администрации Байдена очередное письмо с призывом положить конец блокаде. Как и в других случаях, это пока не повлекло за собой конкретных шагов по решению обозначенной проблемы.

Progressive members of Congress are growing frustrated with Biden's refusal to push Saudi Arabia to lift its blockade on Yemen. https://t.co/RP3uciYY66 — The Nation (@thenation) April 15, 2021

Расхождение слова и дела

Появление новых вопросов американских конгрессменов к главе государства и назначенным им чиновникам становятся вполне логичными.

Заявления Байдена расходятся с его реальными действиями. Изменению подвергается только риторика власти, приобретающая демонстративно миротворческий характер. Реальные же шаги говорят об обратном. Не исключено, что в перспективе внешняя политика государства станет еще более жесткой.