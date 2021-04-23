Сергей Лазарев показал «фото на паспорт» с мокрым торсом

Москва, 23 апреля. Популярный певец Сергей Лазарев еще в преддверии своего дня рождения, которое он отмечал 1 апреля, улетел в Мексику. Из жаркой страны он радует фанаток не менее жаркими снимками.

Артист решил сломать звездные стереотипы. Вместо Дубая и Мальдивских островов, куда отправились его коллеги, Лазарев улетел греться под солнцем Мексики. В своем Instagram-аккаунте он публикует фото пирамид Майя, лазурного побережья и песчаного берега.

На этот раз певец поделился своим откровенным снимком из бассейна. В кадре Лазарев позирует в мокрых плавках, чуть отведя руки в стороны. Он напряг мышцы пресса, чтобы продемонстрировать весь рельеф своего мокрого торса.

«Сделал новое фото на паспорт. Что скажете?» — подписал фото артист.

Женская часть аудитории Лазарева пришла в полный восторг от жаркого снимка. Они засыпали музыканта комплиментами, отметив что у него тело древнегреческого бога. А вот звездные коллеги артиста весело над ним пошутили в комментариях.

«Таможня вас не пропустит, слишком горяч»; «Какой вы красивый»; «Огонь, пожар, больше ничего и не скажешь», — написали поклонницы.

Так, друг Лазарева Влад Топалов с юмором попросил, чтобы артист его не провоцировал, и спросил, почему он позирует в детском бассейне. А вот актер шоу «Импровизация» Сергей Маитвиенко посоветовал певцу в следующий раз держать голову ровнее для снимка на паспорт.

Ко дню рождения Лазарева ФАН вспомнил некоторые неприятные инциденты из жизни певца. На первый взгляд артист может показаться воплощением элегантности и такта, однако, несмотря на имидж душки, он нередко становится центром громких скандалов.