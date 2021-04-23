Медведь в национальном парке США преследовал бегуна до машины

Бегун встретил косолапого в национальном парке Гранд-Титон в штате Вайоминг. Спортсмену удалось избежать близкого знакомства со зверем.

Эван Мэтьюз регулярно выходит в парк на пробежки, медведей видел, но они никогда не вставали у него на пути. Это утро стало исключением. Во время тренировки навстречу мужчине из леса вышел бурый медведь, он приближался все ближе. Спортсмен не испугался, приготовил баллончик со специальным медвежьим спреем, но воспользоваться им ему не довелось.

Возвращаясь к машине, Эван попытался воззвать к здравомыслию медведя.

«Я не твоя еда, мне все равно, голоден ты или нет!», — возмущался американец.

Косолапый продолжал наступать, он преследовал мужчину несколько сотен метров. Эван все же благополучно добрался до своего автомобиля, а дикий зверь ушел обратно в лес. Все происходящее спортсмен записал на видео и выложил в Интернет.