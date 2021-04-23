Посол Египта заявил об отсутствии точной даты возобновления полетов из РФ

Москва, 23 апреля. Точной даты возобновления полетов на египетские курорты из России пока нет, сообщил посол Египта в российской столице Ихаб Наср.

О предстоящем возобновлении авиасообщения между двумя странами ранее рассказали в Кремле. Сторонам удалось достичь принципиальной договоренности по этому вопросу. Окончательное решение принято после телефонного разговора главы РФ Владимира Путина с лидером Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Туристические операторы запустят чартеры спустя одну или две недели после открытия авиасообщения. Такую информацию озвучили представители АТОР.