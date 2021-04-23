В Госдуме призвали Россию дать жесткий ответ на попытку госпереворота в Белоруссии

Москва, 23 апреля. Любой источник угрозы для государства должен быть уничтожен, считает заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Олег Нилов.

Мнение о том, как нужно реагировать на события, происходящие в Республике Беларусь, Нилов высказал в ходе пресс-конференции под названием «Военный переворот в Белоруссии: от вымыслов до правды», организованной Общественной службой новостей. Он призвал Россию ответить на действия Запада ассиметричными мерами, о которых заявил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Москве следует направить обращения во всевозможные международные суды и прочие инстанции, уверен заместитель главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Однако если подобные инициативы не приведут ни к каким результатам, то РФ должна прибегнуть к гораздо более радикальным и жестким мерам, подчеркнул Нилов.

«Если оттуда на данное событие не последует никакой реакции, то действовать по примеру Израиля и США — уничтожать то, что несет потенциальную угрозу нашей стране и нашему народу», — резюмировал спикер.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил о недопустимости насильственной смены власти и расправ над первыми лицами, рассказав о планировавшемся покушении на белорусского лидера Александра Лукашенко и готовившемся госперевороте в стране.