Около 130 мигрантов погибли при опрокидывании лодки у берегов Ливии

Триполи, 23 апреля. В Средиземном море перевернулась лодка, на борту которой находились около 139 человек. Об этом сообщила неправительственная организация SOS Mediterranee.

Судно Ocean Viking направлялось в международные воды к берегам Ливии. Позже появилась информация, что в этом районе терпят бедствие три лодки. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, однако пассажиров спасти не удалось.

Спасательная операция осложнялась неблагоприятными погодными условиями. Волны достигали шести метров. Позже рядом с местом инцидента были найдены фрагменты резиновой лодки.

Вооруженные бандиты похитили жителя Злитена и увезли его в направлении города Мисурата. Боевики потребовали выкуп за его освобождение в размере 125 тысяч ливийских динаров (более 2,1 миллиона рублей).