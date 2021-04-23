Блогер Манукян: Карточный домик Навального разваливается на глазах

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер из Ростова-на-Дону Вадим Манукян прокомментировал отказ Алексея Навального от голодовки и историю с координатором ростовского штаба Навального Ксенией Середкиной.

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю назвали фейком информацию о задержании Середкиной в Ейске. Ксения утверждает, что ночью 23 апреля ее якобы «похитили и пытали», заставляя «глотать» резиновую дубинку, а за отказы делали ей «засечки» на руке.

«Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудники полиции не задерживали вышеупомянутую гражданку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отметим, сама Середкина к врачам не обращалась и телесные повреждения не фиксировала.

Вскоре после этого появилась информация, что находящийся в колонии Алексей Навальный заявил о прекращении голодовки.

«Мы уже привыкли к элементам информационной войны, которую ведут с нами с Запада или с Украины, — отметил Вадим Манукян в комментарии ФАН. — Очевидно, что медицинская тематика, жалобы на здоровье, фейки об истязаниях и прочих «зверствах кровавого режима» взяли на вооружение уже в наших широтах. На мой взгляд, представители штабов Навального (все эти структуры скоро почти наверняка признают экстремистскими) решили пуститься во все тяжкие. Ведь история якобы зверств в Белоруссии у всех на слуху и на памяти».

Prt Scr youtube.com / Интер Сторис

Есть ощущение, что сейчас началась определенная синхронизация протестной активности в России и в Белоруссии, считает эксперт комиссии по СМИ ОП РФ.

«Пациент» из Покрова (имеется в виду Алексей Навальный, отбывающий там срок за мошенничество. — Прим. ФАН) с прошлого года задал этот тренд отравлений и недомоганий, — говорит Вадим Манукян. — Судя по всему, соратники Навального в регионах решили пойти по тому же пути. На митинги они уже не выходят и даже не призывают участвовать в незаконных акциях. Многие представители штабов Навального фактически ушли в подполье. Да и телефонное «минирование» отделений «Единой России» в ряде регионов страны 21 апреля, перед стартом незаконных акций, тоже вызывает массу вопросов. Думаю, мы понимаем, чьи соратники могли это совершить. Такими темпами структуры Навального скоро признают не только экстремистскими, но и террористическими. По сути, формальный повод к этому уже появился. Осталось установить все детали. Карточный домик Навального разваливается буквально на наших глазах».

Напомним, находящиеся за границей сторонники Навального спровоцировали некоторое количество россиян выйти на незаконную акцию. После этого Навальный заявил, что прекращает голодовку. Политолог Армен Гаспарян считает, что никакой голодовки изначально не было.