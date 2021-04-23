«Путин не ввел!»: Альгис Микульскис о досаде Украины, которую некому взять в плен

Окончание плановых учений в западных регионах России логично привело к свертыванию воинских подразделений и возвращению их в места постоянной дислокации. Однако этот дежурный факт стал причиной совершенно фантастических реакций украинских властей и сетевых лидеров мнений «незалежной».

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис пристально рассмотрел эти реакции и сделал выводы об уровне развития тех, кто их озвучил.

Если говорить сухим языком военных документов, то события, стартовавшие 6 апреля в Российской армии, назывались «контрольными проверками в органах военного управления, соединениях и воинских частях, начатыми в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил». А если языком украинских политических деятелей и блогеров — то открывается портал в Ад. Попробую аккуратно — двери в преисподнюю открывать пока не хочется — обосновать этот тезис.

Вот, например, дипломат, когда-то представлявший Киев в ЕС, соратник экс-президента Порошенко Константин Елисеев дает интервью Deutsche Welle:

«Эта эскалация нам только напомнила, что мы продолжаем жить в условиях войны с РФ, которая длится семь лет. Трудно прогнозировать, что будет дальше, ведь действия российского президента Путина трудно просчитать. Только он может дать ответ на этот вопрос. Но, на мой взгляд, сейчас как раз все делается для того, чтобы не произошло нового, более мощного вторжения на территорию Украины. Очень хорошо, что в игру активно вступила американская дипломатия, которая понимает, что остановить Путина можно только совместными усилиями мощной международной коалиции».

Прочувствовали драматизм и патетику момента? Погодите, это еще не все! Встречайте: на арене — Игорь Эйдман, социолог и публицист (синтаксис и орфография сохранены).

«Украина для Путина — это идея фикс. Без Украины российская империя не может быть полноценной, поэтому Путин так стремится сделать ее или вассалом России, как Белоруссию, или расколоть украинское государство, чтобы затем присоединить к себе значительную его часть. Путин хочет продемонстрировать Байдену свою крутизну, а также, считая Зеленского слабым президентом, «наехать» на него, заставив пойти на попятную в противодействии российской агентуре, а также заставить его разорвать усиливающийся украинско-американский альянс».

Федеральное агентство новостей /

Ну и в качестве вишенки на этот торт с салом — «анонимный старший офицер Генштаба ВСУ» и его «профессиональные» выкладки о том, как все будет происходить на самом деле:

«Вооруженные силы ДНР и ЛНР, так называемые 1-й и 2-й армейские корпуса, при поддержке 8-й гвардейской общевойсковой армии вступают в бой с ВСУ по всему фронту. Одновременно российские войска наносят два удара: с севера, от Воронежа/Харькова, и с юга, от Ростова/Мариуполя, с целью стратегического окружения и частичного уничтожения/пленения группировки ВСУ, дислоцированной вдоль «линии разграничения». В то же самое время осуществляется высадка морского десанта на побережье Черного моря между Херсоном и Николаевом, который может быть поддержан вспомогательным десантом с воздуха… Это будет самая настоящая полномасштабная война с огромным количеством безвозвратных потерь в армии и с не менее масштабными жертвами среди населения».

Понимаете, да? Ждали, надеялись, мечтали об оккупации и плене, зная, что русский солдат и не обидит, и подкормит… Но коварство Путина и Шойгу оказалось не просто коварством, а каким-то запредельным вероломством! Они не напали… Да еще и цинично объяснили этот факт.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — заявил министр обороны России на совещании в Крыму.

Впрочем, унывали «одвічні лицарі Європи» недолго. В их коллективном мозгу щелкнул тумблер, провернулась нужная шестеренка — и объяснение отъезду российских войск в пункты постоянной дислокации было найдено. Причем гениальное!

«Кремль испугался украинской армии и отводит войска вглубь России: Шойгу отдал срочный приказ!»

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Это интернет-издание Диалог.UA духоподъемно сообщает о величайшей перемоге украинского духа над Ордой! И ведь сработало — соцсети мгновенно наполнились торжественным гулом днепровских и галичанских хомячков (орфография сохранена):

«Просто на складах Минобороны Орды заканчивается тушенка, перловка и макароны, а Байден не открывает Ленд-Лиз. Катастрофа!» «Читая комменты, можно сделать вывод что комментирует одна вата в истерике. Рашка сдулась. У них кишка тонка. Уже не 2014 и по харе (...) получат сходу. Слава Украине!» «Армии не боялись, боялись, что это Россия в изоляции, а это крах империи, экономика держится за счет Европы и Украины!» «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці…»

И так далее и тому подобное…

Объяснять что-либо абсолютно невозможно и незачем. Да и что можно объяснить тем, чьи политические элиты ведут себя еще похлеще вверенного им охлоса? А уж элиты эти выдают такое и в таких количествах, что остается только изумляться. То посол Украины в Германии Андрей Мельник начинает невероятные разговоры о том, что если его страну срочно не примут в НАТО, то она вернет себе ядерный статус. То их министр иностранных дел Дмитрий Кулеба страстно молит у ЕС отключения России от SWIFTа. То аж целый Зеленский записывает обращение к российскому президенту, пафосно и глупо предлагая ему встретиться в Донбассе…

Много чудес являет миру Украина! Что это? Исторические комплексы? «Мягкая сила» США? Ложное сознание, привитое кем-то извне? Излучение рептилоидов? Знаете, уже неинтересно. Поначалу, в 2014 году, все эти вскукареки со стороны Майдана вызывали гнев, потом смех, потом недоумение и легкую брезгливость. Сейчас они не вызывают ничего. Ничего от слова «совсем».