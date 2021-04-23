ЗРК «Панцирь-С» ликвидировали технику условного противника на учениях под Астраханью

Астрахань, 23 апреля. Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» не оставили шансов наземным и воздушным целям условного противника в ходе плановой проверки на полигоне под Астраханью.

Стрельба управляемыми ракетами со скорострельностью пять тысяч выстрелов в минуту велась расчетами зенитных ракетно-пушечных комплексов в движении на скорости 10 километров в час.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» российского производства кодифицируется в странах НАТО как SA-22 «Greyhound», что переводится как «борзая». Основное предназначение ЗРК «Панцирь-С1» - ближнее прикрытие гражданских и военных объектов, включая комплексы ПВО большой дальности (С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от атакующих летательных аппаратов, беспилотников и ракет.

Ранее в Турции опубликовали видеоролик с уничтожением цели, напоминающей ЗРК «Панцирь-С1». Соответствующая запись появилась в Twitter-аккаунте турецкой оборонной компании Roketsan.