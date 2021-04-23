Наставник шоу «Танцы» Мигель рассказал о конфликте с Егором Дружининым

Москва, 23 апреля. Известный хореограф Мигель считает, что его конфликт с коллегой Егором Дружининым придавал силу и красок проекту «Танцы» на ТНТ. Последний выпуск шоу выйдет в эфир уже 24 апреля.

На протяжении практически всех сезонов зрители наблюдали за стычками Мигеля и Дружинина. Наставники проекта то и дело бросали колкости в адрес друг друга, иногда не стесняясь в выражениях. В прошлом году Мигель резко осудил своего коллегу, когда тот потребовал изменить правила голосования, чтобы оставить своего любимца Диму Масленникова в проекте.

Мигель резко высказался в соцсетях по поводу поведения Дружинина. А последний со скандалом покинул шоу, однако не смог оставить свое «детище» и в пятом сезоне вновь занял судейское кресло.

«Мы с Егором – это редкое противостояние двух соперников, которое случилось в рамках проекте. Оно гениальное! Мы с ним абсолютно честны друг перед другом. Мы честно высказываем свое мнение, честно на него иногда обижаемся и честно выплескиваем свои эмоции», — рассказал Мигель в интервью Teleprogramma.pro.

Он отметил, что они с Дружининым существуют будто в «параллельных вселенных», однако это только придает жизни проекту «Танцы». По словам Мигеля, у него до сих пор остались претензии к коллеге, но это больше относится к рабочим моментам.

«У нас с ним плотные отношения, а эта живость давала проекту силы. Это очень крутое сочетание, причем абсолютно реальное», — объяснил хореограф.

Мигель ранее пожаловался на нелегкую работу с российской исполнительницей Лолитой Милявской и ее хамское поведение. Об этом он рассказал в интервью YouTube-шоу «Люди говорят».