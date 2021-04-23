Минобрнауки заявило, что 18 регионов РФ получат вакцину «КовиВак» до 25 апреля

Москва, 23 апреля. Медицинские организации 18 регионов Российской Федерации до конца текущей недели получат первые поставки вакцины от COVID-19 «КовиВак».

Препарат доставят в Ленинградскую область, Московский регион, Татарстан, Приморский край, Ставрополье и другие, передает Минобрнауки России. Регионы получат его до 25 апреля. Вакцина «КовиВак» разработана специалистами из Научного центра им. М. П. Чумакова РАН.

«Перечень предприятий, где можно поставить вакцину, будет опубликован на сайте регионального Министерства здравоохранения», — рассказали в ведомстве.

Санкт-Петербург получит третью российскую вакцину против коронавирусной инфекции «КовиВак» в мае. Информацией об этом поделился глава комитета Северной столицы по здравоохранению Дмитрий Лисовец.