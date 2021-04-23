Прямой эфир: ток-шоу ФАН «Слово против слова»

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов сошелся в противостоянии с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаилом Амосовым, представляющим «Движение демократического обновления». Тема дебатов: «Есть ли в России конструктивная оппозиция?».
Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию из медиацентра «Патриот».
Политики ответят на следующие вопросы:
— Можно ли называть парламентские партии оппозицией власти?
— Как должна действовать оппозиция, чтобы не разрушать, а созидать?
— Какие партии из списка Минюста могут называться оппозицией и почему?
— Что такое неформальная или несистемная оппозиция?
— Можно ли называть политическую систему в России демократической, либеральной или тоталитарной?
— Что такое свобода слова и свобода прессы, насколько свободны российские СМИ?
— Может ли оппозиция в России существовать без финансовой и политической поддержки Запада?
— Можно ли называть политические системы стран Запада образцом для России?
— Свободна ли западная пресса?
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