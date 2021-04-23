Колесо обозрения с людьми «повалилось» в одном из парков развлечений Хартума

Хартум, 23 апреля. В столице Судана «повалилось» колесо обозрения, на котором находились люди.

Всю ночь с четверга на пятницу силы безопасности спасали граждан, застрявших на колесе в одном из парков развлечений Хартума. Аттракцион сильно накренился из-за неисправности. В результате инцидента никто не пострадал.

فريق عمليات وإنقاذ متكامل مصحوبة بسيارات إسعاف في طريقها الي منتزة الرياض بصحبة مسؤولين حكوميين . pic.twitter.com/AMToHiXcFm — Elia R William (@eliarwilliam) April 22, 2021

Местные власти распорядились приостановить деятельность Al Riyadh Family Park. Все аттракционы отключены, пока специалисты не подтвердят, что они отвечают требованиям безопасности.

«Сегодня на рассвете в течение пяти часов мы все, затаив дыхание, внимательно следили за героической операцией по спасению детей и их семей в Al Riyadh Family Park силами гражданской обороны. Эти семьи пришли отдохнуть вечером в Рамадан и оказались в эпицентре этого пугающего инцидента», — написал премьер-министр Судана Абдалла Хамдок в соцсетях.