Опубликован календарь выходных дней на майские праздники в России

Москва, 23 апреля. Россиянам разъяснили, какие дни на майские праздники объявлены выходными. ФАН публикует соответствующий календарь.

Большинство граждан РФ может рассчитывать на продолжительные выходные с 1 по 10 мая включительно. Уже 11 мая, во вторник, россиянам предстоит отправиться в офисы. Важно отметить, что 30 апреля является рабочим днем, так как выпадает на пятницу.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что 23 апреля, подпишет указ о выходных днях с 1 по 10 мая. Изначально предполагалось, что россияне будут работать с 4 по 7 мая. Однако с предложением объявить о продолжительных выходных выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ни о каком локдауне речь не идет, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Решение о продлении выходных не предполагает введение каких-либо дополнительных ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.